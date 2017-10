Mann holt Autoschlüssel unter Drogen bei Polizei ab

Altenkirchen. Die Polizei nahm einem 22-Jährigen den Autoschlüssel weg, weil dieser unter Drogeneinfluss Auto fuhr. Dann holte sich dieser seinen Schlüssel bei der Polizei ab - natürlich erneut im Drogenrausch.

Kennen Sie Horhausen? Der kleine Ort mit etwas über 1900 Einwohnern, drei Kilometer von der Autobahnanschlussstelle Neuwied-Altenkirchen entfernt, bezeichnet sich selbst als reizvolles Westerwald-Dorf und als beliebte und attraktive Wohngemeinde. Höhepunkte im Jahreslauf sind der traditionelle Ostereier-Weitwurf-Wettbewerb für Jung und Alt am Ostersonntag, einer der größten Blumenmärkte in Rheinland-Pfalz am Samstag vor Muttertag, die Magdalenen-Kirmes im Juli, der Drachen-Flugtag im Herbst und das große Chorkonzert des Männergesangvereins mit über 120 aktiven Sängern und Sängerinnen im November. Berühmtester Sohn des Ortes ist der frühere Kölner Erzbischof Joseph Kardinal Höffner.

In Horhausen scheint die Welt also in Ordnung zu sein. Für einen 22-Jährigen scheint dies alles jedoch nur mit Drogen erträglich zu sein. Denn in der Nacht von Samstag auf Sonntag fuhr er sogar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Auto. Dies teilte die Polizeiinspektion Straßenhaus mit. Den Beamten war der junge Mann wahrscheinlich durch seinen unsicheren Fahrstil aufgefallen, was sie aber mit Hinweis auf das laufende Ermittlungsverfahren nicht bestätigen wollten. Jedenfalls wurde der Autoschlüssel sicherheitshalber konfisziert.

Nicht schlecht staunte die Beamten dann am Montagabend, als der 22-Jährige auf der Wache erschien, seinen Schlüssel abholen wollte – und offensichtlich erneut unter Drogeneinfluss stand. Der Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der junge Mann war auch nicht etwa zu Fuß gekommen, sondern mit einem Motorroller. Daraufhin wurde ihm erneut eine Blutprobe abgenommen und Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Nach dem zweiten Vorfall erwarten ihn nun neben einem Bußgeld in Höhe von 1000 Euro zusätzlich drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Ein teurer Rausch.