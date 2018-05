Zeugen boten Hilfe an

WINDECK. Mit starken Gesichtsverletzungen verließ ein Mann am frühen Dienstagmorgen seinen Kleinwagen nach einem Unfall in Windeck-Herchen. Der Verletzte riss sein Kennzeichen ab und flüchtete.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.05.2018

Ein lauter Knall riss am frühen Dienstagmorgen gegen 5 Uhr Anwohner der Siegtalstraße in Windeck-Herchen aus dem Schlaf. Als sie nach dessen Herkunft suchten, fanden sie auf der Straße einen unfallbeschädigten Renault-Twingo, aus dem der Fahrer mit stark blutenden Gesichtsverletzungen ausstieg. Das berichtet die Polizei.

Wie sie weiter mitteilt, boten die Zeugen dem Verletzten Hilfe an, doch der riss sein Kennzeichen vom Pkw und flüchtete zu Fuß in Richtung Eitorf. Die alarmierten Polizisten leiteten eine Suche nach dem Mann ein. Um ihn möglichst schnell zu finden - die Verletzungen des Mannes waren nicht einzuschätzen, eventuell benötigte er medizinische Hilfe - setzten die Beamten auch einen Spürhund ein. Die Suche blieb allerdings ohne Erfolg und auch an der Halteranschrift des Twingos war niemand anzutreffen.

Die Polizei ermittelte den Unfallhergang und geht davon aus, dass der Fahrer auf der Siegtalstraße aus Richtung Windeck-Röcklingen kommend nach Eitorf unterwegs war und an der Unfallstelle nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er streifte mit seinem Kleinwagen einen Pflanzkübel, schlingerte über die Fahrbahn und prallte gegen einen weiteren Pflanzkübel, eher er zum Stehen kam.

Durch den Unfall wurden auch eine Bruchsteinmauer und ein geparkter Pkw beschädigt. Den Unfallwagen stellte die Polizei, die den entstandenen Gesamtschaden auf rund 10.000 Euro schätzt, sicher. Die Ermittlungen dauern an.