Much. Bei einem Unfall auf der Wahnbachtalstraße in Much wurde eine Schülerin am Bein verletzt. Der Unfall ereignete sich, als das Mädchen die Straße überqueren wollte.

Von Michael Lehnberg, 14.02.2018

Eine sieben Jahre alte Schülerin ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der Wahnbachtalstraße in Much verletzt worden. Das Mädchen wollte gegen 13.40 Uhr über eine Querungshilfe die Straße überqueren, achtete dabei allerdings laut Polizei nicht auf den fließenden Verkehr und stieß gegen einen in Richtung Ortsausgang vorbeifahrenden Wagen.

Das Mädchen wurde durch den Außenspiegel zu Boden gerissen und verletzt. Der Fahrer, ein 64-Jähriger aus Sankt Augustin, hielt sofort an und kümmerte sich um das Kind. Es wurde mit einer Beinverletzung in ein Krankenhaus gebracht.