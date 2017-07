22.07.2017 Neunkirchen-Seelscheid. Ihren Start in die Volljährigkeit hat sich eine 18-Jährige in Neunkirchen-Seelscheid selbst verdorben: Die Polizei erwischte sie nach ihrer Geburtstagsfeier am Samstagmorgen beim Autofahren - angetrunken und ohne Führerschein.

Ihr Freund hatte sie ans Steuer seines Wagens gelassen, um Anfahren und Wenden zu üben, teilte die Polizei mit. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.

Autofahren könnte für das Mädchen zudem vorläufig passé sein: Das Straßenverkehrsamt wurde laut Polizei über die 18-Jährige informiert. Sollte sie in Zukunft einen Führerschein beantragen, liege es im Ermessen der Behörden, eine zeitliche Sperre zu verhängen, sagte ein Polizeisprecher. (dpa)