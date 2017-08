Frau bei Unfall leicht verletzt

Lohmar. Am Montagnachmittag fuhr ein 49-Jähriger in einem Kreisverkehr in Lohmar auf, eine junge Frau aus Troisdorf verletzte sich leicht. Seine Flucht endete wenige Meter weiter in einer allgemeinen Verkehrskontrolle.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.08.2017

Gegen 16 Uhr kam es am Montag im Kreisverkehr Hauptstraße/Bachstraße/Auelsweg in Lohmar zu einem Verkehrsunfall. Das teilte die Polizei Rhein-Sieg am Dienstag mit. Dabei wurde eine 36-jährige Troisdorferin leicht verletzt.

Die junge Frau war auf der Hauptstraße von Siegburg kommend in Richtung Donrather Dreieck unterwegs. Sie fuhr in den Kreisverkehr ein. Kurz bevor sie ihn verließ, fuhr ein 49-jähriger Mann aus Lohmar mit seinem Fahrzeug in das Heck ihres Autos. Der Lohmarer war aus der Bachstraße in den Kreisverkehr eingefahren und hatte den Vorrang der 36-Jährigen missachtet.

Die beiden Unfallbeteiligten hielten am Fahrbahnrand der Hauptstraße an. Der Troisdorferin fiel auf, dass der 49-Jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Als sie die Polizei benachrichtigen wollte, setzte sich der 49-Jährige in seinen Wagen und fuhr davon.

Flüchtiger in Verkehrskontrolle gestoppt

Weit kam er aber nicht. Wenige Meter weiter wurde er von einer Polizeistreife während einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt. Die von der Einsatzleitstelle eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Verkehrsteilnehmer konnte somit eingestellt werden.

Ein Alkoholtest bei dem Lohmarer ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Die Beamten nahmen ihn mit auf die Wache nach Siegburg, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Die leicht verletzte Troisdorferin suchte selbständig einen Arzt auf. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf circa 2000 Euro.