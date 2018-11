Verletzter bei Unfall

Lohmar. Bei einem Unfall am Dienstagmittag in Lohmar hat ein Bus einen Ampelmast umgerissen. Der Busfahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die Hauptstraße gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.11.2018

Ein Linienbus hat bei einem Unfall am Dienstagmittag kurz vor dem Lohmarer Ortsausgang kurz vor 12 Uhr eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Der Fahrer war mit dem Fahrzeug in Fahrtrichtung Donrath unterwegs, als er in Höhe des Stadthauses zunächst über eine Verkehrsinsel fuhr. Anschließend schrammte er rund 100 Meter weiter an einer Ampel vorbei, die links an der einmündenden Straße Wiesenpfad stand. Bevor der Bus zum Stillstand kam, riss das Fahrzeug einen weiteren Ampelmast um.

Der 61-jährige Busfahrer wurde bei dem Unfall im Beinbereich verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Fahrgäste waren während der Fahrt nicht an Bord. Ersten Informationen von der Polizei vor Ort soll ein medizinischer Notfall Ursache für den Unfall gewesen sein. Ein Bergungsunternehmen wurde an den Unfallort gerufen, die Polizei hat den Bus sichergestellt. Die Hauptstraße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt.