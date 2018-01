100 Rettungskräfte im Einsatz

WINDECK. In Windeck ist am Freitagnachmittag eine Leiche aus der Sieg geborgen worden. Das bestätigte die Polizei am Sonntag.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.01.2018

Rund 100 Rettungskräfte waren im Einsatz, nachdem Spaziergänger einen Mann zwischen Rosbach und Schladern in den Fluten gesehen hatten. Der Einsatz gestaltete sich wegen der starken Strömung schwierig.

Die Polizei versucht nach eigener Auskunft nun, die Identität des Toten zu klären. So wird unter anderem geprüft, ob es sich bei dem Mann um einen Vermissten aus Rheinland-Pfalz handelt.