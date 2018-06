Von Traktor überrollt

Ein Rettungshubschrauber startet an der Notaufnahme.

Eitorf. Ein 81-jähriger Landwirt ist bei einem Unfall in Eitorf schwer verletzt worden. Grund dafür war vermutlich ein internistischer Notfall.

28.06.2018

Ein 81-jähriger Landwirt ist am Donnerstag von seinem eigenen Traktor überrollt und dabei schwer verletzt worden. Unfallursache sei wahrscheinlich ein Schwächeanfall oder ein anderer internistischer Notfall, teilte die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises mit.

Der 81-Jährige hatte in Eitorf die Kontrolle über seine Landmaschine verloren und versuchte auszusteigen, während der Traktor noch rollte. Dabei fiel er und wurde von seinem Fahrzeug am Becken überrollt. Der Traktor landete im Graben. Rettungskräfte brachten den Landwirt mit einen Hubschrauber in ein Krankenhaus. (dpa)