Feuerwehrmann schwer verletzt

Nach einem Unfall auf der A3 sperrt die Polizei eine Fahrbahn in Richtung Frankfurt ab.

Lohmar. Der Landesbetrieb Straßen.NRW zieht Konsequenzen aus den schweren Unfällen auf der A3 bei Lohmar. In Richtung Frankfurt soll die Geschwindigkeit begrenzt werden. Laut Polizei weisen alle Unfälle eine Gemeinsamkeit auf.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.11.2017

Vier Verkehrsunfälle, drei Schwerverletzte, darunter ein Feuerwehrmann, der bei Räumungsarbeiten von einem Auto erfasst worden ist – das ist die traurige Bilanz von neun Tagen auf der A3-Strecke zwischen Rösrath und Lohmar. Jetzt zieht der Landesbetrieb Straßen.NRW Konsequenzen. In Absprache mit der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei soll eine Geschwindigkeitsbeschränkung in Fahrtrichtung Frankfurt eingerichtet werden.

Laut Polizei haben sich alleine in diesem Jahr acht schwerwiegende Verkehrsunfälle auf dem Autobahnteilstück ereignet, fünf in Richtung Frankfurt und drei auf der Gegenfahrbahn. Nach Definition der Polizei handele es sich bei keiner der beiden Fahrbahnen um eine Unfallhäufungsstelle, dennoch sei die Anzahl der Unfälle insbesondere bei nasser Fahrbahn auffällig. Um eine Unfallhäufungsstelle handele es sich erst, wenn es innerhalb eines Jahres in einem 1000-Meter-Abschnitt zu mindestens sechs schwereren Unfällen kommt. Im Fall des A3-Abschnitts prüfe Straßen.NRW zudem, ob straßenbauliche Aspekte die Unfälle begünstigen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, seien die genannten Unfälle auf nicht angepasste Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn zurückzuführen.

Der Helfer der freiwilligen Feuerwehr Lohmar wurde bei einem Unfall am Sonntag lebensgefährlich verletzt. Der 34-Jährige wurde von einem Auto erfasst, als er mit der Räumung einer Unfallstelle beschäftigt war, wie die Polizei berichtete. Noch in der Nacht wurde der Feuerwehrmann notoperiert. Mittlerweile befindet sich der Mann nicht mehr in Lebensgefahr.

Kurz zuvor, gegen 21.50 Uhr, kam an dieser Stelle ein 33-Jähriger auf dem Weg in Richtung Frankfurt mit seinem 1er BMW rechts von der Fahrbahn ab. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.