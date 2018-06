Alarm informiert Beamte

Eitorf. Einen Ladendieb konnte die Polizei am Montag in Eitorf schnappen. Bei seiner Flucht aus einem Drogeriemarkt löste der Mann den Alarm aus. Blöd für ihn: Die Polizeiwache liegt direkt gegenüber.

Von Alina Remer, 26.06.2018

Am Montagmittag hat ein 28-jähriger Mann einen Drogeriemarkt in Eitorf bestohlen. In seinem Rucksack hatte der Mann mehrere Rasierklingen eingesteckt und löste bei seiner Flucht den Alarm an der Ladentür aus. Dies erweckte die Aufmerksamkeit der Polizei, da sich die Polizeiwache direkt gegenüber des Drogeriemarktes befindet.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung des Mannes auf, der in Richtung der evangelischen Kirche davonlief. Nachdem die Beamten den Mann in der Schmidtgasse gefasst hatten, fanden sie die Ware im Wert von rund 150 Euro im Rucksack. Wie die Polizei berichtete, wurde der Mann vorläufig festgenommen. Der Täter ist wegen Eigentumsdelikten bereits polizeibekannt, wurde nach Abschluss der polizeilichen Untersuchungen aufgrund fehlender Haftgründe aber wieder freigelassen.