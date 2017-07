Von Starenkasten überrascht

Lohmar. Ein 49 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der B507 in Höhe der Breidtersteegsmühle leicht verletzt worden. Er war wohl von einem Starenkasten so überrascht, dass er stürzte.

Von Jens Kleinert, 09.07.2017

Wie ein Polizeibeamter am Unfallort berichtete, hatte der Nümbrechter zuvor laut Zeugen auf seiner Fahrt von Donrath in Richtung Pohlhausen eine Gruppe anderer Kradfahrer überholt.

Offenbar überrascht davon, dass plötzlich ein Starenkasten vor ihm auftauchte, bremste er stark ab und kam dabei mit seiner Maschine zu Fall. Ein herbeigerufener Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus, wo er laut Polizei aber voraussichtlich nicht verbleiben würde.