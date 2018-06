Neunkirchen-Seelscheid. Bei einem Unfall auf der Wahnbachtalstraße am Samstagmittag wurde ein 57-jähriger Kradfahrer schwer verletzt. Er kollidierte mit einem Auto.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.06.2018

Auf der Wahnbachtalstraße in Neunkirchen-Seelscheid ereignete sich am Samstag gegen 14 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Wie die Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg mitteilte, wurde ein Kradfahrer schwer verletzt.

Eine 24-jährige Autofahrerin wollte vom Fahrbahnrand auf die Wahnbachtalstraße in Richtung Much auffahren. Dabei übersah sie den 57-jährigen Kradfahrer, der ebenfalls in Richtung Much fuhr. Beim Versuch, der 24-Jährigen auszuweichen, kollidierte der Kradfahrer mit dem entgegenkommenden Auto.

Der schwer verletzte 57-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 4.000 Euro.