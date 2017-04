Rettungshubschrauber in Eitorf

Eitorf. Für die 79-jährige Frau zeigte die Ampel am Samstagvormittag an der Bahnhofstraße im Bereich der Kreuzung Brückenstraße Grünlicht. Sie wollte die Straße zu Fuß überqueren.

Von Anja Wollschlaeger, 09.04.2017

Ein 31-jähriger Fahrer eines Kleintransporters aus Eitorf bemerkte die Dame an der Fußgängerfurt offenbar zu spät. Er bog von der Brückenstraße nach links auf die Bahnhofstraße ab und erfasste er die Fußgängerin. Sie schleuderte sie auf die Straße und blieb schwerverletzt liegen.

Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik in Bonn. Der Transporterfahrer blieb unverletzt. Der Schaden an seinem Fahrzeug ist gering. Während die Polizei den Unfall aufnahm, war die Kreuzung teilweise gesperrt.