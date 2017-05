Prozess im "Mord ohne Leiche"

Eitorf/Bonn. Im Prozess um das Verschwinden von Sandra D. aus Eitorf erhält ihr Mann keine Haftentschädigung für die Zeit, die er im Gefängnis gesessen hatte. Der Fall ist bekannt als "Mord ohne Leiche".

Nach dem spurlosen Verschwinden seiner Ehefrau Sandra D. am 8. September 2012 landete ihr Mann Dirk im August 2013 als Tatverdächtiger hinter Gittern: Der Mann aus Eitorf-Bach hatte seiner neuen Geliebten die Tat gestanden. Zwar widerrief er dieses Geständnis wieder, dennoch wurde er 2014 wegen Totschlags zu elf Jahren Haft verurteilt und ging in Revision. Zweieinhalb Jahre saß er in U-Haft, bevor er im März 2016 entlassen und im Dezember 2016 rechtskräftig freigesprochen wurde. Doch eine Haftentschädigung erhält der Koch nicht, weil er sich mit seiner Selbstbezichtigung selbst hinter Gitter brachte.

Das entschied nun das Kölner Oberlandesgericht (OLG) als Beschwerdeinstanz, die der inzwischen 44-Jährige angerufen hatte, nachdem das Bonner Landgericht eine Entschädigung abgelehnt hatte. Zwar steht einem Freigesprochenen nach dem Strafrechtsentschädigungsgesetz eine Entschädigung für die zu Unrecht erlittene U-Haft zu. Aber nicht, wenn der Betroffene die Strafverfolgungsmaßnahmen vorsätzlich oder grob fahrlässig selbst verursacht hat. Und genau das trifft hier dem Bonner Landgericht und dem OLG zufolge zu.

Knapp 30.000 Euro hätten Dirk D. als Entschädigung zugestanden – ohne das Geständnis. Andererseits wäre er ohne diese Selbstbezichtigung wohl auch nie als mutmaßlicher Täter hinter Gittern gelandet. Denn obwohl ihn die Polizei damals schnell als Hauptverdächtigen ins Visier nahm, fand sie nichts, was Dirk D. belastete. Und eine Leiche wurde trotz zahlreicher Suchaktionen nie gefunden – bis heute nicht. Dennoch sind die Ermittler sicher: Die Mutter von zwei Kindern, einem heute 20-jährigen Sohn und einer inzwischen zwölfjährigen Tochter, ist tot.

2013 wurde erneut gegen Dirk D. ermittelt. Seine damalige Geliebte erschien bei der Polizei und gab an: Dirk D. habe ihr die Tat gestanden. Demnach habe er seine Frau getötet, zerstückelt, zerkocht und in der Krankenhausküche als Schweinefutter entsorgt. Bis auf den Kopf, den habe er vergraben. Die Kripo hielt Kontakt zu der Geliebten, die Dirk D. am Telefon noch einmal das Geständnis entlockte, aufnahm und ihm mitteilte: Sie sei bei der Polizei gewesen. Seine Antwort: Er habe sich schon gedacht, dass sie mit der Polizei zusammenarbeite.

Und genau das, so befanden nun Landgericht und OLG, zeige, dass er sich grob fahrlässig selbst ins Visier der Ermittler gebracht und auch nicht darauf vertraut habe, dass seine Geliebte schweige. Das werde auch durch seine Bemerkung gestützt: „Da habe ich wohl ein Eigentor geschossen.“

Sein Geständnis war für das Schwurgericht Grundlage für die Verurteilung. Doch nachdem der Bundesgerichtshof das Urteil aufgehoben und die nun zuständige 1. Große Strafkammer angewiesen hatte zu prüfen, ob das Geständnis auch falsch sein könne, kam die Wende: Weil eine inzwischen auf diese Thematik spezialisierte Gutachterin das nicht ausschloss, wurde Dirk D. freigesprochen. Nach GA-Informationen lebt er inzwischen in Bonn und arbeitet wieder als Koch.