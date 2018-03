Installateur stellte Leck fest

MUCH. Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei waren am Donnerstagnachmittag in Much im Einsatz. An einem Einfamilienhaus nahe der K 11 trat Gas aus. Nach knapp einer Stunde konnten die Einsatzkräfte die Leck gewordene Leitung entleeren und so den Gasaustritt stoppen.

Von Christof Schmoll, 15.03.2018

Aus einer undichten Befüllleitung an einem Einfamilienhaus in Much-Eigen ist am Donnerstagnachmittag Gas ausgetreten. Die Leitung führte von einem Gasaußentank zum Tank im Garten des Hauses. Ein Sanitärinstallateur vor Ort hatte zwei Lecks sowie Gasgeruch festgestellt, konnte den Gausaustritt zunächst aber nicht beheben, ohne den unter Druck stehenden Tank leer zu pumpen.

Um das Problem zu beheben, wurde unter anderem ein Gastankwagen hinzugezogen. So gelang es schließlich, den Gasaustritt aus der veralteten Leitung, die in der Art heute nicht mehr üblich ist, zu stoppen. Die Befüllleitung wurde entleert und so druckfrei gestellt. Sie muss nun erneuert.

An dem Haus, das unmittelbar an der K 11 in Much-Eigen steht, waren außerdem die Mucher Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei vor Ort.