Feuer in Büroraum

Neuhonrath. An der Grundschule in Lohmar-Neuhonrath ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Schule musste geräumt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.08.2017

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr an die Grundschule in Neuhonrath ausgerückt. Dort ist am ersten Tag nach den Sommerferien in einem Büroraum im ersten Stock ein Feuer ausgebrochen, wie die Leitstelle der Feuerwehr mitteilte. Die Schule musste nach dem Alarm geräumt werden. Personen sollen ersten Informationen zufolge nicht verletzt worden sein.

Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

Weitere Berichterstattung folgt...