Eitorf. Der Verkauf von Feuerwerk für Silvester ist gestartet. Rund 2000 Feuerwerk-Fans kamen schon in der Nacht zum Weco-Werksverkauf nach Eitorf.

Von Ingo Eisner, 28.12.2018

Trotz klirrender Kälte und der anhaltenden Feinstaubdiskussion bezüglich möglichen Verboten von Silvesterfeuerwerk in Innenstädten harrten am Freitagmorgen rund 2000 Feuerwerk-Fans bereits um 5.30 Uhr vor den Toren des Eitorfer Pyrotechnikherstellers Weco aus, um pünktlich um 6 Uhr zum Auftakt des jährlichen Weco-Werksverkaufs einen oder gleich mehrere der begehrten Kartons, prall gefüllt mit Raketen und Batterien, zu ergattern. Trotz der Menschenmenge, die vom Weco-Personal in geordnete Bahnen gelenkt wurde, damit alle an der Ausgabe auch ihre Pyrochtechnikpakete käuflich erwerben konnten, lief alles wie am Schnürchen. "Wir sind mit dem Verlauf bisher sehr zufrieden", sagte Weco-Unternehmenssprecher Oliver Gerstmeier.

Wie jedes Jahr wurde die Bogestraße, die gleichzeitig Zufahrt zu Weco ist, zu einer Einbahnstraße, um ein Verkehrschaos zu verhindern. Dafür trugen auch Polizei und Ordnungsamt Sorge, die bereits in den frühen Morgenstunden rund um das Werksgelände nach dem Rechten schauten.

Viele waren in der Nacht angereist, um die begehrten Kartons, die zum Preis von jeweils 30 und 50 Euro angeboten wurden, zu ergattern. "Wir haben uns gestern Abend um 23 Uhr spontan dazu entschlossen, erstmalig zum Werksverkauf zu kommen", sagte Benjamin Budak, der mit Ehefrau Gülbeyaz aus München anreiste, kurz nach 4 Uhr in Eitorf eintraf und um 6 Uhr bereits stolzer Besitzer von insgesamt sechs Pyrotechnik-Paketen war. "Wir kommen garantiert nächstes Jahr wieder", sagte Budak.

Verkauf von Feuerwerk bei Weco gestartet Foto: Ingo Eisner Der Vorsitzende der Bundesvereinigung der Notärzte in Deutschland macht sich für eine Art Sachkundenachweis für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern stark.

Foto: Ingo Eisner Nach langem Warten gab es die ersehnten Kartons mit Feuerwerk.

Foto: dpa Kunden stehen beim Werksverkauf von Weco, Hersteller von Feuerwerk, in langen Schlangen an.

Foto: dpa Kunden stehen beim Werksverkauf von Weco, Hersteller von Feuerwerk, in langen Schlangen an.

Foto: dpa Ein Mitarbeiter von Weco, Hersteller von Feuerwerk, hält in einem Lagerraum Silvesterraketen.

Foto: dpa Ein Mitarbeiter von Weco, Hersteller von Feuerwerk, hält in einem Lagerraum Silvesterraketen.

Foto: dpa Männer tragen Kisten mit Feuerwerk beim Werksverkauf des Feuerwerksherstellers Weco.

Foto: dpa Mitarbeiter des Feuerwerksherstellers Weco verkaufen beim Werksverkauf Kisten mit Feuerwerk.

Foto: dpa Ein Mann transportiert mit einer Sackkarre sieben Kisten mit Feuerwerk beim Werksverkauf des Feuerwerksherstellers Weco.

Foto: dpa Ein Mitarbeiter des Feuerwerksherstellers Weco zieht beim Werksverkauf eine Kiste mit Feuerwerk von einer Palette.

Chekri Omeirat brach nachts mit insgesamt elf Freunden in Gelsenkirchen auf. "Wir waren um 2 Uhr hier", sagte Omeirat, der gemeinsam mit seinen Begleitern so richtig zugeschlagen hat. Auf ihrem Transportwagen stapelten sich insgesamt 29 Pakete á 30 Euro und vier Pakete á 50 Euro, also im Gesamtwert von 1070 Euro. "Damit dürften wir hier heute wohl alle schlagen", sagte Omeirat. Die Kunden haben an zwei weiteren Werksverkauftagen, nämlich am Samstag zwischen 7 und 18 Uhr sowie am Montag (Silvester) zwischen 7 und 13 Uhr die Möglichkeit, sich bei Weco mit Pyrotechnik einzudecken, um das neue Jahr mit Silvesterraketen zu begrüßen.