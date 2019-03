Brand im Naafs-Häuschen

Lohmar. In Lohmar gab es am Sonntagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr. In einem Hotel war ein Feuer ausgebrochen. Zeitweise musste eine anliegende Bundesstraße gesperrt werden.

Großeinsatz der Feuerwehr gestern Abend im Landhotel Naafs-Häuschen in Lohmar. Um kurz nach 19 Uhr lief die Brandmeldung ein. Demnach hatte es ausgehend vom Saunabereich im Untergeschoss des Hotels ein Feuer gegeben. Als die Wehrleute eintrafen, bestätigte sich die Brandmeldung. Zwei Trupps mit Atemschutz bahnten sich zunächst den Weg zu den Flammen, um direkt zu löschen. Dennoch erhöhte die Feuerleitstelle den Brandstatus nach einer halben Stunde um zwei Stufen.

Das hatte einerseits damit zu tun, dass Menschenleben in Gefahr sein könnten. Andererseits konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Die Bundesstraße 484 musste zeitweise komplett gesperrt werden. Nach einer Stunde waren zahlreiche Feuerwehreinheiten aus Lohmar vor Ort. Aus dem achteckigen Hoteltrakt quoll weiter dichter Rauch.

Die Brandursache ist noch unklar.

Weitere Berichterstattung folgt.