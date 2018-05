Suizidankündigung per Mail

Windeck. Eine 40-jährige Vermisste hat am Sonntag in einer Mail an die Polizei angekündigt, sich das Leben nehmen zu wollen. Nach einer öffentlichen Fahndung wurde sie nun gefunden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.05.2018

Nachdem am Sonntagmittag bei der Polizei Eitorf eine Mail mit einer Suizidankündigung einging, fahndeten die Beamten nach einer gefährdeten Person. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Am Montag veröffentlichte die Polizei ein Foto der Gesuchten.

Am Dienstag teilte die Polizei dann mit, dass die Gesuchte mittlerweile gefunden wurde. Sie meldete sich am Montagnachmittag bei einem Anwohner in Windeck und gab sich als die Gesuchte zu erkennen. Dieser informierte die Polizei, die die Frau augenscheinlich unverletzt in ärztliche Obhut übergeben konnte.