Ursache unklar

Lohmar. Am Rosaueler Weg und Schloss Auel in Lohmar-Wahlscheid roch es am Mittwochabend deutlich nach Gas. Die Einsatzkräfte untersuchten die Ursache, wurden aber nicht fündig.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.03.2018

Der Löschzug Wahlscheid und Entstördienst RheinEnergie sowie die Polizei und die Löschgruppe Lohmar-Breidt waren am Mittwochabend gegen 21 Uhr nach Lohmar-Wahlscheid ausgerückt. Am Rosaueler Weg und Schloss Auel war ein Gasgeruch deutlich wahrzunehmen.

Nach zwei Stunden brachen die Einsatzkräfte den Einsatz ab. Die Quelle des Geruchs konnte nicht ermittelt werden. Die Einsatzkräfte untersuchten das Kanalsystem und das angrenzende Wohnhaus. Eine Messung ergab, dass es sich nicht um Erdgas handeln konnte.

Außerdem sei laut Einsatzkräfte die gemessene Gaskonzetration nicht gefährlich. Zu keinem Zeitpunkt habe eine Explosionsgefahr bestanden. Während des Einsatzes wurde die K49 ab der Bundesstraße 484 gesperrt.