Neunkirchen-Seelscheid. In Neunkirchen-Seelscheid hat ein Garagenbrand die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Das Feuer drohte auf ein Wohnhaus und den angrenzenden Wald überzugreifen. Ein Auto brannte komplett aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.09.2018

Die schwarze Rauchsäule war aus weiter Entfernung zu sehen: Am Rande des Orts Gutmühle in Neunkirchen-Seelscheid haben am Mittwochnachmittag gegen 16.50 Uhr drei Garagen lichterloh gebrannt. Die Feuerwehr rückte in das Örtchen im Wahnbachtal aus und konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Haus und den direkt angrenzenden Wald noch verhindern.

Wie Anwohner dem GA vor Ort berichteten, war der Brand auf der linken Seite der Garagen ausgebrochen. Dort befand sich ein Kompostbehälter. Ob das Feuer dort seinen Ursprung hatte, ist bisher noch unklar. Die Wehrleute mussten die Garagen nacheinander aufhebeln, um Zugang zu bekommen. Der Ford Focus, der in der mittleren der drei Garagen geparkt war, brannte völlig aus. In den anderen Garagen waren nur Werkzeug und Gartengeräte gelagert.

Es entstand ein Flächenbrand, der von der Feuerwehr unmittelbar vor dem benachbarten dichten Wald gestoppt werden konnte. Etwa 50 Quadratmeter des Hangs verbrannten.