Neunjähriges Kind reagiert richtig

Lohmar. Ein neunjähriges Mädchen wurde am Freitagnachmittag in Lohmar von einem fremden Mann angesprochen. Sie reagierte offenbar genau richtig.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.12.2017

Das junge Mädchen lief am Freitagnachmittag auf der Hermann-Löns-Straße zwischen Kindergarten und Waldschule in Lohmar entlang, als ein fremdes Auto neben ihr hielt. Der Fahrer sprach das Kind an und fragte, ob sie Interesse an Seifenblasen habe. Wie die Polizei mitteilte, reagierte die Neunjährige genau richtig. Sie rief laut um Hilfe und lief zur nahe gelegenen Grundschule. Daraufhin fuhr der Mann in Richtung der Bachstraße davon.

Das Kind bat eine Lehrerin um Hilfe und erzählte dieser von dem Vorfall, woraufhin die Lehrerin sofort die Polizei informierte. Laut Polizei müssen solche Vorfälle immer mit besonderer Sensibilität behandelt werden, weshalb die Ermittlungen nach dem Fremden sofort aufgenommen wurden.

Bisher konnte jedoch kein strafrechtlich relevanter Sachverhalt festgestellt werden, da es keinerlei Körperkontakt, Zwangsausübung oder bedrohliches Verhalten des Mannes gegenüber dem Mädchen gab. Wie die Polizei mitteilte, gibt es auch keine Hinweise, dass der Mann das Kind ins Auto locken oder ziehen wollte.

Die Polizei nimmt jegliche Hinweise unter der 110 entgegen. Weitere Informationen zum Thema Vorbeugung von

Gewaltdelikten gegen Kinder bietet die Polizei unter der Rufnummer 02241-5414777 an.