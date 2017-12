Windeck. Bei einem Verkehrsunfall in Windeck landete der PKW einer 22 Jahre alten Frau auf dem Dach in einer Böschung. Sie und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.12.2017

Viel Glück hatten zwei junge Frauen bei einem Verkehrsunfall in Windeck. Die Fahrerin (22) war mit ihrem roten Renault in einer langgezogenen Rechtskurve ins Schleudern gekommen. Auf regennasser Fahrbahn traf das Fahrzeug am Samstagmittag zunächst auf die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Das Auto drehte sich, überschlug sich und rutschte in eine Böschung. Dort endete die Fahrt - auf dem Dach liegend.

Beide Frauen kamen nach Angaben der Polizei mit leichten Verletzungen davon. Die Fahrerin und ihre 21 Jahre alte Beifahrerin konnten sich durch die Heckklappe aus dem Fahrzeug befreien. Das Auto allerdings bezeichnet die Polizei als "völlig beschädigt" und schätzt die Schadenhöhe auf 3.000 Euro. Die Frauen kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun die Unfallursache. Möglicherweise war die 22-Jährige zu schnell auf der L333 von Altwindeck in Richtung Schladern unterwegs.