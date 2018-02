Unfall in Neunkirchen-Seelscheid

Die Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus in Bonn.

Neunkirchen-Seelscheid. Wegen einer internistischen Krankheit verlor eine Frau während der Fahrt ihr Bewusstsein. Ihr Auto kam im Vorgarten eines Hauses in Neunkirchen-Seelscheid zum Stehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.02.2018

Rettungskräfte wurden am Samstagabend in die Straße "Am Grasgarten/Nachtigallenweg" in Neunkirchen-Seelscheid gerufen. Dort stand ein Auto im Vorgarten eines Hauses. Auf dem Fahrersitz saß eine bewusstlose Frau.

Die Rettungskräfte befreiten die 66-jährige Frau aus Neunkirchen-Seelscheid aus ihrem Auto. Sie befand sich in einem lebensbedrohlichen Zustand und wurde in ein Krankenhaus in Bonn gebracht.

Die Polizei konnte ermitteln, dass die Frau während der Fahrt wegen einer akuten internistischen Erkrankung das Bewusstsein verloren haben muss. Dabei sei sie von der Fahrbahn abgekommen, so die Polizei. Der Wagen habe eine Mauer und eine Hecke durchbrochen und sei dann im Vorgarten zum Stehen gekommen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.