Eitorf. Eine schwerverletzte Frau ist am späten Montagabend in einem Waldstück in Eitorf-Mierscheid gefunden worden. Sie kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.05.2018

Schwer verletzt ist eine 54-jährige Frau am Montagabend auf einem Waldweg in Eitorf-Mierscheid gefunden worden. Das bestätigte die Polizei auf GA-Anfrage. Es gebe keinerlei Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, sagte Polizeisprecher Stefan Birk. Stattdessen gehe man aufgrund der Verletzungen der Eitorferin davon aus, dass sie Opfer eines Verkehrsunfalls geworden sei. Daher habe nun das Verkehrskommissariat der Eitorfer Polizei die Ermittlungen übernommen.

Wie Birk berichtete, hatte die Frau am Montag gegen 16 Uhr die drei Hunde einer Freundin im Wald ausgeführt. Als sie nicht zurückkehrte, ging die Freundin gegen 22.30 Uhr auf die Suche und fand die 54-Jährige in dem Waldstück. Sie hatte, so die Polizei, "erhebliche" Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper.

Die Verletzte musste in die Bonner Uniklinikum gebracht werden, ist mittlerweile jedoch laut Stefan Birk in stabilem Zustand und konnte noch in der Nacht befragt werden. Jedoch habe sie bisher keine Erinnerung daran, was passiert sei. Die Hunde sind unverletzt und wurden in die Obhut ihrer Besitzerin übergeben.

Bis in die Nacht sicherte die Polizei in dem Waldstück Spuren, am Dienstag soll die Spurensuche bei Tageslicht fortgesetzt werden. Wer am Montagabend in Mierscheid etwas beobachtet hat, das mit dem Geschehen zusammenhängen könnte, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241/5413421 bei der Eitorfer Polizei zu melden.