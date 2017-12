Tödliche Auseinandersetzung in Reichshof

Die Polizei ermittelt nach einem Tötungsdelikt in Reichshof-Denklingen.

Reichshof-Denklingen. Eine 39-Jährige ist am Montag blutüberströmt in einem Haus in Reichshof-Denklingen gefunden worden. Sie soll bei einem Streit getötet worden sein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.12.2017

Eine 39-jährige Frau ist am 1. Weihnachtstag offenbar bei einem Streit im Oberbergischen Kreis getötet worden. Das teilten die Bonner Staatsanwaltschaft und die Kölner Polizei in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Demnach wurde die Frau am Morgen gegen 9.15 Uhr blutüberströmt im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in Reichshof-Denklingen aufgefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Den Ermittlungen zufolge soll sich die Frau in der Nacht zu Montag mit einem 29-jährigen Bekannten in ihrer Wohnung gestritten haben, als die Auseinandersetzung eskalierte. Bei dem Streit wurde die Frau schließlich tödlich verletzt.

Im Zuge der Ermittlungen hat die Polizei den Bekannten in Waldbröl ausfindig gemacht und festgenommen. Der Tatverdächtige sei schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die Hintergründe und nähere Umstände sind nicht bekannt.