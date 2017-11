Unfall bei Lohmar

Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. In dem abgesperrten Bereich kam es zu einem weiteren Unfall.

Lohmar. Nach einem Unfall auf der A3 bei Lohmar wollte ein Feuerwehrmann die Unfallstelle räumen, als ein BMW-Fahrer den 34-Jährigen erfasste.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.11.2017

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 ist am Sonntagabend ein 33-jähriger Mann aus Belgien schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 22 Uhr in Höhe Lohmar in Richtung Frankfurt unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Fahrer landete mit seinem 1er BMW auf dem Grünstreifen. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden, der 33-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Als der Unfallwagen schon abgeschleppt war, kam es gegen 23.15 Uhr zu einem weiteren Unfall. Die Feuerwehr war gerade dabei, die Unfallstelle zu räumen, als ein 23-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug, ebenfalls ein 1er BMW, in die Absperrung fuhr und einen 34-jährigen Feuerwehrmann erfasste. Wie Polizeisprecher Holger Schiffer erklärte, erlitt der Feuerwehrmann dabei schwerste Verletzungen. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei.

Die Autobahn wurde daraufhin ab der Anschlussstelle Rösrath vollgesperrt, die Polizei leitete den Verkehr zurück. Die Kameraden der Feuerwehr Lohmar mussten von Unfallseelsorgern betreut werden, sie wurden von anderen Einsatzkräften abgelöst. Die Sperrung soll bis in die Nacht andauern.

Der BMW landete nach dem Unfall auf dem Grünstreifen. Die Polizei hat das Auto des 23-Jährigen durchsucht und nach GA-Informationen das Handy des Mannes sichergestellt. Warum der Fahrer in die Unfallstelle fuhr, ist noch unklar. "Die Ermittlungen laufen", so Schiffer.

Erst vor einer Woche war an gleicher Stelle ebenfalls ein BMW-Fahrer mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Unfall kam ein 35-Jähriger aus Aschaffenburg rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Grünstreifen. Von dort wurde er über die drei Fahrstreifen links in die Leitplanke geschleudert.

Die aktuelle Verkehrslage