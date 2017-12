Vermutlich Reizgas versprüht

Am Schulzentrum in Much hat es Gasalarm gegeben.

Much. Die Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag zu einem Einsatz am Schulzentrum in Much ausgerückt. Dort hatte es Gasalarm gegeben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.12.2017

Gasalarm wurde am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr im Mucher Schulzentrum ausgelöst. Im Untergeschoss des Traktes, in dem die Gesamtschule untergebracht ist, war ein beißender Geruch festgestellt worden. Die Feuerwehr vermutet, dass Reizgas in dem Gebäude eingesetzt wurde. Ein Verursacher konnte jedoch nicht ermittelt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr, die unter Atemschutz vorging, lüftete den betroffenen Gang und die angrenzenden Klassenräume, die zu diesem Zeitpunkt nicht belegt waren. Verletzt wurde niemand, der Rettungsdienst brauchte nicht tätig zu werden.