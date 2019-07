Brennende Tannen

Mit großem Aufgebot rückte die Feuerwehr Lohmar am Donnerstag zu einem Waldbrand in Lohmar-Neuhonrath aus.

Lohmar-Neuhonrath. Wie genau die Tannenschonung in Lohmar-Neuhonrath in Brand geraten war, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Trotz schwierig zu erreichender Hanglage konnte die Feuerwehr einen großflächigen Waldbrand abwenden.

Von Christof Schmoll, 25.07.2019

Die Feuerwehr rückte am frühen Donnerstagabend zu einem Einsatz aus, da oberhalb von Lohmar-Neuhonrath eine Tannenschonung in Brand geraten war. Rauch war in eine 100 Meter tiefer gelegene Serpentinenstraße gezogen, wo er von Passanten bemerkt worden war. Die steile Hanglange der Schonung erforderte großen körperlichen Aufwand der Einsatzkräfte.

Über Pendelverkehr wurde die Wasserversorgung sichergestellt, mit der schließlich ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindert werden konnte. Die Brandursache konnte hingegen bislang nicht geklärt werden. Da ein schmaler Spazierweg an der Schonung vorbeiführt, sei eine fahrlässige Inbrandsetzung nicht auszuschließen.