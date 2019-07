Waldbrände in der Region

Rund 150 m² eines Fichtenwaldes brannten am Montagabend in Windeck.

Windeck. In der Region hat es abermals einen Waldbrand gegeben: 150 Quadratmeter eines Fichtenwaldes brannten am Montagabend in Windeck. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnten die Einsatzkräfte das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle bringen.

Von Christine Bähr, 01.07.2019

Erneut hat es in der Region einen Waldbrand gegeben: Wie die Feuerwehr Windeck angab, kam es am frühen Montagabend an der K55 zwischen den Ortschaften Windeck-Wilberhofen und Windeck Roth in einem Fichtenwald zu einem Flächenbrand von 150 Quadratmetern.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 18.45 Uhr von einer Bürgerin alarmiert, die im Bereich der Ortsgemeinde Ohmbach eine Rauchentwicklung gesichtet hatte. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer nach etwa einer Stunde löschen. Gegen 20.15 Uhr war der Einsatz beendet. Zuletzt hatte es am vergangenen Mittwoch einen Waldbrand in Windeck gegeben.