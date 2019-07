Für Waldbrände

Rhein-Sieg-Kreis. Die Feuerwehr im Rhein-Sieg-Kreis rüstet sich mit Spezial-Teams zur Wasserförderung und Wasserversorgung auf die Herausforderungen zunehmender Dürreperioden.

Von Thomas Heinemann, 13.07.2019

Nach den wiederholten heißen, trockenen Sommer der vergangenen Jahre hat die Feuerwehr des Rhein-Sieg-Kreises am Samstag eine neue Alarmbereitschaft Waldbrand gegründet. Ziel ist es, im Falle eines Vegetations- oder Waldbrandes in kürzester Zeit eine leistungsstarke, für die Wasserförderung, Wasserversorgung und Waldbrandbekämpfung gut gerüstete Einheit auf Anforderung des Einsatzleiters vor Ort nachordern zu können.

Schon heute verfügt die Feuerwehr über sogenannte Alarmgruppen, die zur Wasserförderung von zwei Alarmzügen mit Schlauchwagen und Pumpen unterstützt werden. Die neue Alarmbereitschaft bündelt die Spezialfahrzeuge und Experten der einzelnen Standorte in einer taktischen Einheit. „Die Feuerwehr stellt sich fortlaufend auf neue technische oder natürliche Gefahren ein, nun auch auf die Folgen vermehrt auftretender Trockenheit“, erklärte Kreisbrandmeister Dirk Engstenberg am Samstag im Rahmen einer Fort- und Weiterbildung der neuen Alarmbereitschaft in Siegburg.

"Tuffi-Tanker": Milchtransporter werden umfunktioniert

Insgesamt zählt die Bereitschaft 14 Fahrzeuge, die mit etwa 60 Einsatzkräften besetzt werden. Dazu gehören Tanklöschfahrzeuge, Fahrzeuge der Schlauchversorgung für Schlauchstrecken von bis zu 6.000 Metern sowie die beiden „Tuffi-Tanker“ – ehemalige Milchtransporter, die für die Feuerwehrzwecke umgebaut wurden und zusammen 26.000 Liter Wasser auch in entlegene Einsatzgebiete bringen können.

Zudem will die Feuerwehr die Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden in die Grundausbildung der Einsatzkräfte integrieren. Der Bedarf hierfür sei unstrittig, so Engstenberg: Allein im Juni zählte die Feuerwehr im Rhein-Sieg-Kreis 45 Feld- und Vegetationsbrände sowie insgesamt 14 echte Waldbrände seit Anfang April.