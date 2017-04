Waldbrand nahe Köln/Bonner Airport

Altenrath. In der Wahner Heide standen am Mittwoch nahe des Flughafens Köln/Bonn etwa zehn Hektar Gras und Unterholz in Flammen. Die Löscharbeiten waren schwierig: Auf dem Gebiet bestand Explosionsgefahr.

Von Jens Kleinert, 05.04.2017

Feuerwehren aus der Region bekämpften bis zum späten Abend das Feuer. Auch Einsatzkräfte der Bundeswehr sowie das Technische Hilfswerk beteiligten sich an den Löscharbeiten.

Wie Peter Kern, Pressesprecher der Feuerwehr Troisdorf, am Abend mitteilte, konnten die Einsatzkräfte das Feuer gegen 18 Uhr unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Das genaue Ausmaß war laut Wehrführer Stefan Gandelau zunächst unklar gewesen. „Aufgrund der ständig wechselnden Winde hatten wir eine sehr starke Ausbreitung“, so Gandelau. Aus einem Hubschrauber heraus, der sich durch die massiven Rauchwolken navigierte, konnten die Einsatzkräfte schließlich eine exaktere Einschätzung vornehmen. Glück im Unglück: Laut Achim Urmes vom Bundesforstamt Wahner Heide brannte „nur“ bodennahe Vegetation, keine Bäume. „Es ist kein klassischer Waldbrand“, so der Forstbeamte.

Gegen 13 Uhr war zunächst die Flughafenfeuerwehr alarmiert worden und hatte den Einsatz an die Troisdorfer Wehr weitergeleitet. „Alles begann mit der Meldung eines Piloten, der dem Flughafen gesagt hat 'Da brennt was'“, erklärte Gandelau. Als sich ein größerer Brand abzeichnete, wurden nacheinander immer mehr Einsatzkräfte angefordert. Unter anderem aus Lohmar, Sankt Augustin, Hennef, Eitorf, Bad Honnef, Königswinter, Siegburg, Neunkirchen-Seelscheid, Niederkassel und Bonn kamen Helfer dazu. Auch die Flughafenfeuerwehr mit einem Löschhubschrauber, die Bundeswehr, das THW und das DRK beteiligten sich.

Gefährlich machte den Einsatz für die Helfer laut Michael Gschoß von der Bundeswehr der Umstand, dass teilweise Explosionsgefahr bestand. Laut dem Brigadegeneral gehören Teile der betroffenen Fläche zu einem Übungsgelände, auf dem seit Kaiserzeiten massiv mit Artilleriemunition geschossen wurde. Teilbereiche, in denen Altlasten schlummern, waren schon früher von der Bezirksregierung gesperrt worden.

Waldbrand in der Wahner Heide Foto: Jens Kleinert

Foto: Jens Kleinert Mehr als zehn Hektar Waldfläche sind durch den Brand in der Wahner Heide betroffen.

Foto: Jens Kleinert Die Feuerwehrleute versuchen die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Foto: Jens Kleinert Die Feuerwehrleute versuchen die Flammen unter Kontrolle zu bringen.



Immer weiter fraß sich das Feuer mit der Zeit in den Wald hinein. Angrenzende Straßen lagen im Rauch. Schwierigkeiten hatte die Wehr auch mit der Wasserversorgung. Während sie versuchte, eine Leitung zur Agger aufzubauen, mussten Tankfahrzeuge Wasser heranschaffen.

Auf den Flugverkehr hatte der Brand keine Auswirkungen. Flieger konnten trotz des Rauchs landen und starten. Im Troisdorfer Zentrum bekamen Autofahrer in Form von Staus zu spüren, dass die Straße in Richtung Altenrath gesperrt war. Laut Polizei gab es bis zum Abend keine Hinweise auf Brandstiftung. Allerdings könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer durch Unachtsamkeit entstanden sei. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.