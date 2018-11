20-jährige Musikdozentin aus Hennef

Felicitas Mayer aus Eitorf ist bei "The Voice of Germany" eine Runde weiter.

Bonn. Die 20-jährige Felicitas Mayer aus Eitorf hat es geschafft: Sie hat bei der Musikshow "The Voice of Germany" zwei Coaches von ihrem Gesangtalent überzeugt und ist eine Runde weiter.

Felicitas Mayer aus Eitorf ist bei der Musikshow "The Voice of Germany" eine Runde weiter. Für die 20-Jährige, die in der Hennefer Musikschule "Hennef on Stage" als Gastdozentin arbeitet, buzzerten bei der am Donnerstagabend ausgestrahlten letzten Folge der Blind Auditions gleich zwei Coaches.

Sowohl Mark Forster als auch Yvonne Catterfeld bemühten sich um Mayer. Am Ende entschied sich die Eitorferin für Forster. "Ich hätte mich wahrscheinlich auch bei Yvonne pudelwohl gefühlt, aber ich habe einfach auf mein Bauchgefühl gehört und Mark gewählt", erklärte Mayer auf GA-Anfrage. "Ich wollte einfach mal etwas Neues ausprobieren. Mark macht ganz andere Musik als ich, und das finde ich irgendwie spannend."

Spannend war für Mayer auch das Erlebnis auf der großen Bühne von "The Voice of Germany". Durchatmen war angesagt: "Mir gingen so viele Gedanken gleichzeitig durch den Kopf", erinnert sich die 20-Jährige. "Es ging mir aber vor allem darum, den Leuten einen guten Auftritt zu liefern und mich voll auf die Musik zu konzentrieren."

Für die kommende Zeit bei "The Voice of Germany" wünsche sie sich viele neue Erfahrungen, aus denen sie das Optimum für sich selbst herausholen will. Diese Erlebnisse könnten einen "Push" für ihre Fähigkeiten als Sängerin bedeuten.