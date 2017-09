Unfallflucht nach Auffahrunfall

Much. In der Samstagnacht kam es auf der Doktor-Wirtz-Straße zu einem kuriosen Unfall: Ein 25-Jähriger fuhr auf ein geparktes Auto auf. Er fuhr weiter und ließ sein Auto wenig später stehen und entfernte die Kennzeichen. Erst am nächsten Morgen erschien er an der Unfallstelle.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.09.2017

Am Samstagnacht, den 16. September, kam es laut Polizei gegen drei Uhr auf der Doktor-Wirtz-Straße in Much zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger aus Much war mit seinem Ford gegen einen geparkten Sport-SUV gefahren. Anschließend fuhr der Mann davon und stellte sein Auto, da es nicht mehr fahrtüchtig war, im Straßengraben der Kreisstraße 49 ab und entfernte die Kfz-Kennzeichen. Der unverletzte Mann ging im Anschluss nach Hause.

Am nächsten Morgen erschien er gegen neun Uhr wieder an der Unfallstelle und nahm Kontakt zum Besitzer des SUV-Besitzers auf. Der in der Schweiz wohnende SUV-Besitzer verständigte die Polizei zur Unfallaufnahme. Der eingetroffene Streifenwagen, dem zuvor bereits der kennzeichenlose Ford gemeldet worden war, stellte bei dem Fahrer mit einem Alkoholtest einen Alkoholwert von 0,6 Promille fest. Da dies den Verdacht aufkommen ließ, dass der Mann unter Alkoholeinfluss den Straßenverkehr gefährdet hatte, wurde er zu Blutproben auf die Polizeiwache mitgenommen.

Den Führerschein stellten die Beamten ebenfalls sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Der Sachschaden der an den beiden Autos entstanden ist, wird auf 25.000 Euro geschätzt.