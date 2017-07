Fahrerflucht in Lohmar

Lohmar. Eine 24-jährige Lohmarerin hielt am Mittwoch an einer Kreuzung und wurde von einer ankommenden Limousine gerammt. Der Verursacher setzte seine Fahrt ungerührt fort.

Von generalanzeiger-online.de, 20.07.2017

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, fuhr die 24-jährige Lohmarerin am Mittwoch gegen 19 Uhr auf der Straße Bachermühle/Honsbacher Straße in Lohmar-Neuhonrath in Richtung Neunkirchen-Seelscheid. An der Kreuzung zur Krebsauler Straße musste sie verkehrsbedingt anhalten.

Während sie wartete, näherte sich von rechts eine sportliche Limousine. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, konnte der Fahrer des Wagens nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Fahrzeug der Lohmarerin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford Fiesta der jungen Frau auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Sie verletzte sich bei der Kollision leicht und kam ins Krankenhaus.

Der Fahrer der ebenfalls stark beschädigten blauen Limousine floh in Richtung der Bundesstraße 484 fort und bog dann nach links in Richtung Lohmar-Wahlscheid ab, wobei es beinahe zu einem weiteren Unfall mit dem Fahrzeug eines Zeugen kam.

An der Unfallstelle blieb ein französisches Kfz-Kennzeichen zurück, welches vermutlich an der älteren Sportlimousine montiert gewesen war. Der dunkelblaue Wagen hatte runde Scheinwerfer und getönte Scheiben. Nach Zeugenaussagen könnte es sich um einen Jaguar älteren Baujahrs handeln.

Der Fahrer wird als 20 bis 25 Jahre alter Mann mit dunklem Teint und lockigen schwarzen Haaren beschrieben. Der Sachschaden am Auto der 24-Jährigen wird auf circa 7000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Fahrer bzw. zum Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen.