Zehnjähriger Neffe schwer verletzt

Much. Ein 26-jähriger Hennefer ist am Samstagabend bei Much mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Ein Kind wurde dabei schwer verletzt. Der Fahrer war offenbar stark betrunken und hat keinen Führerschein.

Von Michael Wrobel, 30.06.2018

Ein Unfall mit zwei verletzten Personen wurde der Rettungsleitstelle am Samstag um 19.23 Uhr gemeldet. Das berichtete die Polizei am Sonntag. Vor Ort an der Wahnbachtalstraße (L189) trafen die Helfer von Rettungsdienst und Feuerwehr neben dem 26-jährigen Fahrer, der mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt war, auch auf dessen zehnjährigen Neffen, der auf dem Beifahrersitz gesessen hatte und bei dem Unfall eingeklemmt worden war. Der Junge wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Kölner Spezialklinik gebracht werden.

Der 26-jährige Hennefer berichtete den Ermittlern der Polizei, dass ihm auf der geraden Strecke ein Motorrad auf seinem Fahrstreifen entgegengekommen sei, dem er ausweichen musste. Diese Einlassung wird von der Polizei jedoch als "sehr unglaubwürdig" beschrieben, vor allem weil der Fahrer einen Blutalkoholwert von zwei Promille hatte. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei von einem alkoholbedingten Fahrfehler mit Abkommen von der Straße aus.

Auch der Fahrer musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Da er nicht im Besitz eines Führerscheins ist, konnte dieser auch nicht sichergestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Schadenshöhe wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.