Unglück bei Windeck

Windeck. Ein 26-Jähriger ist in der Nacht mit seinem Auto auf der L147 in Windeck von der Straße abgekommen. Der Mann, der wohl unter Alkoholeinfluss stand, erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.06.2018

Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Dienstag bei einem schweren Unfall auf der L147 in Windeck lebensgefährlich verletzt worden. Der 26-Jährige fuhr wahrscheinlich zu schnell, wie die Polizei mitteilte. Ein Verkehrsteilnehmer hatte um kurz nach Mitternacht den Notruf gewählt und die Polizei zur Unglücksstelle zwischen Rosbach und der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz alarmiert.

Nach ersten Ermittlungen fuhr der 26-Jährige über die Landstraße in Richtung Weyerbusch, als er in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam, ein Verkehrsschild umriss und erst im Wald zum Stehen kam. Die Feuerwehr befreite den Euskirchener aus seinem Wagen, der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik.

Nach Polizeiangaben geschah der Unfall wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, einen anderen Beteiligten gibt es demnach nicht. Da im Atem des Fahrers ein Alkoholgeruch festgestellt wurde, ordneten die Beamten eine Blutprobe an.