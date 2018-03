L318 gesperrt

Feuerwehreinsatz an der L316 in Much.

Der Klauserhof in Much brennt.

Much. Ein einzelnes Fachwerkhaus des Klauserhofes in Much brannte am Freitag lichterloh. Wegen des Einsatzes musste die L 318 komplett gesperrt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.03.2018

Aus bisher noch ungeklärten Gründen ist auf dem abgelegenen Klauserhof in Much der Dachstuhl des Hauses in Brand geraten. Wegen des Feuerwehr-Einsatzes musste die L318 vorübergehend komplett gesperrt werden.

Das Feuer konnten die Einsatzkräfte unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten gestalteten sich jedoch schwierig: Die einsame Lage des Hauses stellt die Einsatzkräfte vor eine Herausforderung, da es Probleme mit der Wasserversorgung gibt. Es musste eine ein Kilometer lange Wasserleitung aus dem Nachbarort hergestellt werden.

Das Feuer war fast komplett gelöscht als das Wasser der Löschfahrzeuge ausging. Neben der Leitung aus dem Nachbarort, haben die Einsatzkräfte von Much und Seelscheid von zwei Seiten einen Pendeldienst eingerichtet, um die Wasserversorgung der beiden Löschfahrzeuge vor Ort sicherzustellen.

Die Bewohner mitsamt Hund und zwei Katzen sind in Sicherheit, eine weitere Katze wird noch vermisst.