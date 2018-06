L86 musste gesperrt werden

Ruppichteroth. Zu einem Unfall zwischen einem BMW und einem Schulbus ist es am Morgen an der Kreuzung L86/ K17 in Ruppichteroth gekommen. Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.06.2018

Wie die Pressestelle der Polizei Siegburg auf Anfrage mitteilte, wollte der Fahrer des Schulbusses auf dem Weg zu Schule von der K17 auf die L86 abbiegen. Aus bislang ungeklärte Ursache fuhr ihm ein BMW von hinten auf.

Der BMW landete im Straßengraben, der 36-jährige Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden und wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Auch drei jugendliche Schüler und der 32 Jahre alte Busfahrer wurden bei dem Unfall verletzt, allerdings nur leicht. Zur Sicherheit wurden die Schüler in die Kinderklinik, der Busfahrer in ein Krankenhaus gebracht.

Die L86 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 10.30 Uhr gesperrt.

Unfall mit Schulbus in Ruppichteroth Foto: Ulrich Felsmann

