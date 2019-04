Windeck. Drei Autos waren am Samstagmittag bei einem Unfall am Ortseingang von Rossel in einen Unfall verwickelt. Fünf Verletzte kamen ins Krankenhaus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.04.2019

Am Samstagmittag sind in Windeck fünf Personen bei einem Auffahrunfall am Ortseingang von Windeck-Rossel verletzt worden. Ein Notarzt und drei Rettungswagen waren im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Wie die Feuerwehr mitteilt, waren gegen 12.13 Uhr auf der Ruppichterrother Straße drei Autos ineinander gefahren. 20 Feuerwehrleute des Löschzugs Dattenfeld sicherten die Unfallstelle und streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab.