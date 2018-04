Start der Saison am Wochenende

Rhein-Sieg-Kreis. Unfälle begleiteten den Start in die Motorradsaison im Rhein-Sieg-Kreis. Fünf Personen wurden bei mehreren Zusammenstößen im Kreis schwer verletzt. Die Bundesstraße 507 war zeitweise voll gesperrt.

Von Marcel Dörsing, 08.04.2018

Mehrere Unfälle mit Beteiligung von Motorradfahrern, fünf Schwerverletzte und mindestens zwei Leichtverletzte - das ist die Bilanz des ersten warmen Frühlingswochenendes des Jahres im Kreis.

Lohmar. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Lohmar hat gegen 13 Uhr bei dem Versuch, in Höhe der Gebermühle von einer Seitenstraße nach links auf die Bundesstraße 507 in Richtung Neunkirchen einzubiegen, einen Kradfahrer übersehen. Der Wagen erfasste das Zweirad seitlich und schleuderte es quer über den Kreuzungsbereich. Der schwer verletzte Motorradfahrer, ein 32-jähriger Kölner, wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Jabachtalstraße (B 507) musste bis 14.30 Uhr gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Sperrung und beseitigte nach der Bergung der Fahrzeuge die Unfallspuren.

Neunkirchen-Seelscheid. Mit einem Rettungshubschrauber wurde am Sonntagmorgen ein verunglückter Motorradfahrer in Neunkirchen-Seelscheid in ein Krankenhaus transportiert. Wie die Polizei berichtete, war der 28-jährige Mann aus Köln zuvor auf der B 507 in Richtung Ingersau unterwegs. In Höhe Rehwiese geriet er laut Polizei von der Straße ab und verletzte sich schwer. Die Straße musste im betroffenen Bereich einseitig gesperrt werden.

Schwerer Unfall am Sonntagnachmittag

Windeck. Ein schwerer Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auch auf der Dammstraße in Helpenstell. Gegen 15.20 Uhr kollidierte ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Bonn, der in Richtung Roth unterwegs war, mit einem 57-jährigen Motorradfahrer aus Leverkusen. Wie die Polizei berichtete, verlor der 27-Jährige offenbar in einer Rechtskurve die Kontrolle und geriet auf die Gegenfahrbahn. Nachdem er mit dem entgegenkommende Fahrzeug leicht zusammengestoßen war, rutschte er über die Fahrbahn und stieß mit einem weiteren Motorradfahrer zusammen. Der Fahrer, ein 51-Jähriger aus Leverkusen, wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bereits am Samstagnachmittag wurden bei einem Unfall auf der B 256 bei Windeck zwei Personen schwer verletzt. Laut Polizei verlor ein 22-Jähriger aus Birken-Honigsessen die Kontrolle über sein Motorrad. Er rutschte über die Fahrbahn nach rechts auf einen einmündenden Feldweg. Dort erfasste sein Motorrad einen 23-Jährigen aus Waldbröl, der offenbar Videoaufnahmen des 22-Jährigen machen wollte. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Der 23-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste ebenfalls mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden.