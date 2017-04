Waldbrand am Flughafen Köln/Bonn

Die Feuerwehr ist in der Wahner Heide im Einsatz.

Die Feuerwehr ist in der Wahner Heide im Einsatz.

Die Feuerwehr ist in der Wahner Heide im Einsatz.

Die Feuerwehr ist in der Wahner Heide im Einsatz.

In der Nähe des Flughafens Köln/Bonn stehen 30 Hektar Wald in Flammen.

In der Nähe des Flughafens Köln/Bonn stehen 30 Hektar Wald in Flammen.

Altenrath. In der Wahner Heide stehen in der Nähe des Flughafens Köln/Bonn derzeit mehr als 30 Hektar Wald in Flammen. Der Rauch hat bislang keine Auswirkungen auf den Flugverkehr.

Von Jens Kleinert und Marcel Wolber, 05.04.2017

Die Feuerwehren aus der Region bekämpfen derzeit einen Waldbrand in der Wahner Heide zwischen Troisdorf und Altenrath. Laut dem Leiter der Feuerwehr Troisdorf, Stefan Gandelau, ist die Größe des betroffenen Waldes noch unklar. Ersten Meldungen zufolge sind es mehr als 30 Hektar. Mittlerweile wurde Luftunterstützung angefordert, die mehr Informationen über das betroffene Gebiet bringen soll. Nach Angaben der Einsatzkräfte brennt vor allem Gras, Bäume sind erst einmal nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Brand ist gegen 13.15 Uhr ausgebrochen, die Ursache war zunächst nicht klar.

Nach Angaben eines Bundeswehrsprechers herrsche in diesem Waldteil eine erhöhte Explosionsgefahr. Das Gebiet gehörte zu Kaiserzeiten zu einem Übungsgelände auf dem massiv mit Artilleriemunition geschossen wurde. Teilbereiche wurden deshalb schon früher von der Bezirksregierung gesperrt.

Für die Löscharbeiten sind mehrere Feuerwehren ausgerückt, darunter auch Kräfte aus Sankt Augustin, Troisdorf, Lohmar und Königswinter. Insgesamt sind circa 180 Kräfte im Einsatz - Tendenz steigend. Nach Augenzeugenberichten frisst sich das Feuer immer weiter in den Wald. Seit dem Nachmittag unterstützt auch die Bundeswehr die Löscharbeiten, ebenso das Technische Hilfswerk.

Während die Einsatzkräfte versuchen, eine Wasserleitung zur Agger aufzubauen, müssen die Fahrzeuge momentan noch pendeln. Ein Mitarbeiter des Bezirksforstamtes erklärte zusätzlich, dass der Brand aufgrund der Witterung und der langen Trockenheit schwer zu kontrollieren sei.

Aufgrund der Löscharbeiten kommt es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der K20/Altenrather Str. Die Altenrather Straße musste zwischen Troisdorf und Altenrath komplett gesperrt werden. Im Bereich Troisdorf Burg Wissem/ Krankenhaus herrschte ein Verkehrschaos, zudem kommen immer mehr Einsatzfahrzeuge zum Waldgebiet.

Nach Angaben einer Sprecherin des nahe liegenden Flughafens Köln/Bonn haben das Feuer und der Rauch bislang keine Auswirkungen auf den Flugverkehr. Der Hinweis zum Waldbrand kam von einem Piloten, der über das betroffene Gebiet flog.

Weitere Berichterstattung folgt.