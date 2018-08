Medizinversorgung auf dem Land

Das Krankenhaus wurde am 1. August 1895 mit Spenden der Industriellenfamilie Gauhe eröffnet. Im Zweiten Weltkrieg wurde es zerstört, dann neu aufgebaut. Bis 1998 war die Gemeinde Eitorf Trägerin des Krankenhauses. 1999 ging es zu 60 Prozent über in die Katholische Marienhaus Kranken- und Pflege GmbH in Waldbreitbach, die es seit 1996 geführt hatte, die Gemeinde hielt noch 40 Prozent an der Krankenhaus GmbH. Die Deutsche Krankenhaus Union übernahm das Haus 2012 komplett, musste aber Ende 2014 Insolvenz anmelden. Dr. Carsten Haeckel mit der Münchner Investorengesellschaft Auctus Capital Partners war einziger Übernahmeinteressent. Die Übernahme erfolgte im März/April 2016. Die Einrichtung verfügt über 100 Betten, die Hälfte davon in der Klinik für Innere Medizin, 30 in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie 20 in der Klinik für Chirurgie und Viszeralchirurgie. 150 Mitarbeiter, darunter ein eigener Koch, und 25 Ärzte arbeiten in dem Krankenhaus. 2007 hat die Tagesklinik des LVR-Behandlungszentrums Psychiatrie einen eigenen Trakt bezogen.