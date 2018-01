Engpass zwischen Rösrath und Lohmar

Auf der A3 landete ein Lastwagen in der Böschung.

Rösrath. Auf der Autobahn 3 ist in der Nacht ein Lastwagen in der Böschung gelandet. Für die Bergung muss für mehrere Stunden eine Fahrspur gesperrt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.01.2018

Auf der Autobahn 3 in Richtung Frankfurt steht ab Mittwochabend zwischen Rösrath und Lohmar-Nord nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Autofahrer müssen von 22 Uhr und 3 Uhr in der Nacht auf Donnerstag mit Einschränkungen rechnen, so der Landesbetrieb Straßen.NRW.

Eine Fahrbahn muss gesperrt werden, da dort ein verunglückter Lastwagen geborgen werden muss. In der Nacht zu Mittwoch war der 7,5-Tonner von der Fahrbahn abgekommen und in der Böschung gelandet.

