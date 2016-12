Einbruch in Lohmar

20.12.2016 Lohmar-Neuhonrath . Diese Einbrecher haben "Beute" sehr wörtlich genommen und aus einer Gaststätte in Lohmar-Neuhonrath neben Bargeld auch Fleisch gestohlen.

Bei einem Einbruch in eine Gaststätte an der Seelscheider Straße in Lohmar-Neuhonrath in der Nacht von Sonntag auf Montag haben die Einbrecher eine geringe Summe Bargeld und ein eingefrorenes fünf-Kilo-Stück Roastbeef gestohlen.

Die Täter hebelten nach Angaben der Polizei ein Fenster auf und stiegen so in die Gaststätte ein. Sie durchsuchten den Schankraum und die Küche nach Beute. Neben dem aufgefundenen Wechselgeld haben sie aus der Tiefkühltruhe in der Küche das vakuumverpackte Stück Fleisch gestohlen. (ga)