Großeinsatz in der Straße In der Au

WINDECK. Bei einem Wohnhausbrand in Windeck-Herchen ist in der Nacht zu Mittwoch eine Person ums Leben gekommen. Eine weitere Person befindet sich noch im Haus, das die Feuerwehr bislang nicht betreten konnte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.04.2019

Seit 2.30 Uhr ist die Feuerwehr in der Straße in der Au in Windeck-Herchen im Großeinsatz - in der Spitze mit 80 Wehrleuten. Wie ein Sprecher der Leitstelle am Mittwochmorgen mitteilte, steht dort aus unbekannter Ursache ein Einfamilienhaus in Flammen. "In dem Haus waren Oma, Opa und eine Enkelin", so der Sprecher.

Die Enkelin rettete sich aus dem Haus und rief die Feuerwehr. Ihr Großvater konnte evakuiert werden, verstarb allerdings trotz sofortiger Reanimierungsmaßnahmen noch vor Ort. Die Enkelin kam in ein Krankenhaus. Die Großmutter befindet sich noch im Haus, dass die Einsatzkräfte bislang aufgrund immer wieder aufflammender Glutnester nicht betreten konnten. Zudem droht das Gebäude zusammenzubrechen. "Wir müssen auch bei der Frau von dem Schlimmsten ausgehen", so der Feuerwehrsprecher.

Weitere Berichterstattung folgt.