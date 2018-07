Windeck. Tausende Radler, Inlineskater und Fußgänger haben am Sonntag das autofreie "Siegtal pur" zwischen Siegburg und Netphen genossen. Überschattet wurde das Event von einem schweren Unfall in Windeck.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.07.2018

Während der Veranstaltung "Siegtal pur" sind am Sonntag drei Radfahrer bei einem schweren Unfall in Windeck teilweise schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhren auf der Landstraße 33 ein 79-Jähriger und ein 68-Jähriger hintereinander, als der 68-Jährige dem Vordermann aus noch ungeklärter Ursache von hinten in das Rad fuhr. Die beiden Männer, die auf Rennrädern unterwegs waren, stürzten bei dem Zusammenstoß.

Noch während des Sturzes fuhr ein 64-Jähriger aus Bruchertseifen mit seinem Pedelec in die fallenden Räder und stürzte ebenfalls. Die beiden Rennradfahrer wurden so schwer verletzt, dass sie mit vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Unfall war der einzige bei der Veranstaltung "Siegtal pur", die ansonsten "völlig störungsfrei" verlief, wie die Polizei mitteilte. Bei "Siegtal pur" war die Strecke zwischen Netphen und Siegburg neun Stunden lang für Autos gesperrt. Tausende nutzten die Gelegenheit, um mit ihren Fahrrädern, Inlinern oder auch zu Fuß über die Strecke zu fahren und zu gehen.