LOHMAR. Drei Personen sind am Donnerstagabend bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Donrather Dreieck verletzt worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.03.2018

Unweit des Gartencenters am Donrather Dreieck hat es am Donnerstag gegen 21.35 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben. Eine 55-Jährige, die mit einem Honda-Kleinwagen aus Richtung Neunkirchen kommend in Fahrtrichtung Lohmar abbiegen wollte, kollidierte am Kreuzungsbereich mit dem BMW-Suv eines 41-Jährigen, der geradeaus über die Kreuzung in Richtung Neunkirchen fuhr.

Die Honda-Fahrerin sowie die 14-Jährige Tochter und eine 14-jährige Freundin von ihr, die im Auto des Mannes saßen, erlitten Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen muss einer der Unfallbeteiligten eine rote Ampel missachtet haben - beide sagen aber aus, bei grün gefahren zu sein. Das Donrather Dreieck war während der Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.