60 Feuerwehrleute im Einsatz

Einsatz beim Dachstuhlbrand in Much.

Much. Die Feuerwehr Much löschte in der Nacht den Dachstuhl eines Zweifamilienhauses. Mehr als 60 Einsatzkräfte rückten aus. Nach vierzig Minuten war der Brand unter Kontrolle.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.01.2018

Gegen 0:18 Uhr am Neujahrsmorgen heulten in Much die Sirenen. Sie alarmierten die Feuerwehr in Much zu einem Brand in der Ortschaft Birrenbachshöhe. Dort brannte der Dachstuhl eines Zweifamilienhauses. Die Feuerwehr löschte den Brand von der Drehleiter aus. Nach rund 40 Minuten war der Brand unter Kontrolle, jedoch wurden drei Bewohner des Hauses verletzt, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten und unter Schock standen.

Das Gebäude ist nach der Nacht unbewohnbar. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Insgesamt waren 60 Personen im Einsatz. Die Feuerwehr Much rückte mit acht Fahrzeugen aus. Unterstützt wurde sie vom Löschzug Neunkirchen der Feuerwehr Neunkirchen-Seelscheid.