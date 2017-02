Unfall auf der K13 in Lohmar-Fischburg

Lohmar. Bei der Kollision von zwei Pkw auf der K13 am Abzweig zur B507 sind am Dienstagnachmittag die drei beteiligten Personen leicht verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die B507 blieb etwa eine halbe Stunde gesperrt.

28.02.2017

Gegen 16.14 Uhr wollte ein 77-Jähriger von der K13 auf den Abzweig zur B507 in Richtung Lohmar-Inger/Algert abbiegen und übersah dabei offenbar einen Pkw, der aus Richtung Lohmar kam. Darin saßen ein 33-jähriger Siegburger und eine 35-jährige Beifahrerin aus Neunkirchen-Seelscheid. Bei dem Zusammenstoß wurden alle drei Beteiligten leicht verletzt.

Nach Eintreffen der Rettungskräfte wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. De B507 blieb nach dem Unfall für etwa 30 Minuten gesperrt. (ga)